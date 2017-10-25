Юные футболисты «Локомотива» поддержат Слуцкого на матчах Чемпионшипа

Юные футболисты московского «Локомотива» на международном фестивале «Локобол–2017 – РЖД» завоевали приз «В гости к Слуцкому» и теперь отправятся в английский город Кингстон-апон-Халл, где Леонид Слуцкий работает главным тренером «Халл Сити».
«Мальчишки проведут совместные тренировки с воспитанниками академии «Халла», товарищеский матч с юными «тиграми» и будут болеть за команду Слуцкого, которая в очередных матчах Чемпионшипа примет у себя «Ноттингем Форест» и «Мидлсбро», — говорится на официальном сайте РФС.
В Великобританию в составе «Локомотива» (2006 г.р.) отправятся:
Тренеры: Владимир Анатольевич Ушаков, Сергей Александрович Малич.
Игроки: Даниил Артёмов, Даниил Безбородов, Иван Голиков, Денис Драган, Сергей Зуев, Кирилл Карпачев, Арсений Катасонов, Александр Куникин, Павел Панюшкин, Кирилл Сивцов, Никита Сладков, Алексей Титков, Арсений Шатаев.