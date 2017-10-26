«Реал» сыграет в первом матче 1/16 финала Кубка Испании не основным составом

«Реал» сыграет в первом матче 1/16 финала Кубка Испании против «Фуэнлабрада» не основным составом. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан назвал фамилии 16 футболистов, среди которых лишь 10 игроков первой команды. Ещё 5 человек представляют «Реал Кастилью» и один из «Реала» U19. Речь идёт о 17-летнем голкипере Моха.
Вне заявки Зинедин Зидан оставил Серхио Рамоса, Рафаэля Варана, Иско, Луку Модрича, Тони Крооса, Карлоса Касемиро, Карима Бензема и Криштиану Роналду. В то время как Кейлор Навас, Гарет Бэйл и Матео Ковачич продолжают восстанавливаться после травмы.
Матч «Фуэнлабрада» — «Реал» состоится 26 октября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:30 мск.