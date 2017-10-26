14-летний футболист забил гол в своём дебютном матче за «Стяуа»

Во время матча 1/16 финала Кубка Румынии, в котором «Стяуа» на выезде встречалась с клубом третьего дивизиона «Сэнэтатей» из Клужа, главный тренер бухарестской команды Николае Дикэ выпустил на поле футболиста Яниса Стойку, которому на тот момент было 14 лет и 6 месяцев.
Игрок отметил свой дебют забитым мячом уже в добавленное судьёй время, установив тем самым окончательный счёт — 6:1 в пользу «Стяуа» и став самым юным автором гола в истории бухарестского клуба. Янис Стойка является сыном экс-футболиста «Стяуа» Помпилиу Стойки.
«Ещё в воскресенье знал, что попаду в состав на этот матч. Когда тренеры сказали мне разминаться, у меня подкосились ноги. Сбылась мечта, невероятно. Могу написать книгу об этом. Я играю в футбол с восьми лет, и вся моя жизнь посвящена этому виду спорта. Иногда я тренируюсь по два раза в день. Все мечтают играть за „Стяуа“, и мой отец рассказал мне, как непросто носить майку этого клуба. Мне тяжело это даже на тренировках. В возрасте 14 лет это просто фантастика!» — цитирует 14-летнего игрока пресс-служба УЕФА.
Отметим, что в кубковых матчах в Румынии выступил футболист ещё младше Стойки. Тренер «Вииторула» Георге Хаджи в выездной игре с клубом «Школар Ресите» (4:2) выпустил на поле Роберто Мэлээле, который стал в возрасте 14 лет, 6 месяцев и 26 дней самым юным футболистом в истории румынского футбола.