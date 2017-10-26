Гамула: у африканских игроков никакой дисциплины — так было, есть и будет

Экс-тренер «Ростова» и постоянный автор «Чемпионата» Игорь Гамула, в 2014 году дисквалифицированный на пять матчей РФПЛ за расистские высказывания в адрес игроков своей команды, рассказал, как недавно тренировал африканцев на фестивале молодёжи и студентов в Сочи.
«Меня сразу предупредили, что я обязательно должен тренировать одну из сборных в Турнире наций среди студентов. Мне выпала Африка. Ну вот как тут не смеяться? Я сразу вспомнил историю с «чёрными жемчужинками».
Турнир был не очень профессиональным, половина игроков даже правил толком не знала. Остальная половина мяч гоняла раньше только во дворе на коробках. На большое поле вышли и немного растерялись. Иногда так и на матчах РФПЛ бывает, чего уж от студентов ждать? Моя Африка в итоге заняла пятое место. Но ничего, главное — удовольствие получили.
Когда узнал, кого тренировать буду, сразу захотелось передать привет главе КДК РФС Артуру Григорьянцу. Пусть теперь не говорит, что я расист. Как меня назначили, сразу все вспомнили про ту историю. Но турнир прошёл весело, я получил кучу удовольствия. С игроками общался легко, ведь половина понимала русский язык, давно уже учатся в России. Плюс переводчики с английского помогали. Правда, качество футболистов в сборной Африки оставляло желать лучшего.
Есть одна особенность у африканских игроков – отсутствие дисциплины. Видимо, это передаётся из поколения в поколение и воспитывается с раннего возраста. Неважно – играет он в английской Премьер-лиге, российской Премьер-Лиге или в студенческой сборной. У нас игра в 10:00 утром. За 10 минут до матча мне пришлось искать семь человек – не пришли. Пришлось на трибуне игроков рекрутировать. Я теперь лучший агент в истории! Самое быстрое трансферное окно провёл. Троих поймал – пошёл, переодел. Ко второму тайму начали появляться те, кто должен был играть. Так было, есть и будет — никакой дисциплины. В «Ростове» тоже у них проблемы были с организацией. У профессионалов получше, конечно, но тоже всегда что-то происходило», — рассказал Гамула.
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