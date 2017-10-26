Восстановившийся от травмы Дзагоев отправился с ЦСКА в Тулу

ЦСКА на автобусе отправился в Тулу, где завтра, 27 октября, состоится матч 15-го тура российской Премьер-Лиги с местным «Арсеналом» (начало — в 19:30 мск).
В предстоящем матче «армейцам» сможет помочь полузащитник Алан Дзагоев, восстановившийся от травмы и вернувшийся в общую группу.
В списке игроков, которые смогут выйти на поле, присутствует и нападающий Аарон Оланаре, которого не было в заявке на матч с «Зенитом» (0:0).
На игру ЦСКА поехал в следующем составе: вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун; защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин; полузащитники: Бибрас Натхо, Александр Головин, Георгий Миланов, Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов; нападающие: Фёдор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Витиньо, Аарон Оланаре.