Кокорин: Промес — лидер сборной Нидерландов? В этом и беда!

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин в эфире радио «Зенит» в числе прочего высказался о сборной Нидерландов, не сумевшей пробиться на чемпионат мира, который пройдёт в России в 2018 году.
«Раньше голландцы считались грандами, но уже второй крупный турнир пройдёт мимо них», — сказал Кокорин.
«У них лидер — из „Спартака“», — добавил ведущий, имея в виду полузащитника Квинси Промеса.
«В этом и беда!» — с улыбкой на лице отметил Кокорин.
Александр также поделился мнением о сборной России: «У нас сильная сборная, но я не могу понять, кто её вознёс до такого уровня, будто мы входим в пятёрку во всём мире. В товарищеских матчах, например, с бразильцами и португальцами мы выдаём хорошие игры, но когда наступает турнир высокого уровня, нам чего-то не хватает. Может, домашний чемпионат мира будет переломным. В принципе мы и на Кубке конфедераций неплохо играли, но опять чего-то не хватило».