Самый дешёвый билет на матч «Спартак» — «Зенит» стоит 1,5 тыс. рублей

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о старте продаж билетов на домашний матч 18-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 27 ноября.
Стоимость самого дешёвого билета составляет 1,5 тыс. рублей, самого дорого – 30 тыс. рублей. Отмечается, что продажа будет осуществляться в пять этапов. На самых ранних этапах предпочтение будет отдано владельцам абонементов и карт болельщика, после чего билеты будут реализовываться на сайте клуба и при помощи специального аукциона, а они поступят в свободную продажу в последнюю очередь.
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