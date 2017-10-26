Путин поручил принять допмеры для обеспечения безопасности инфраструктуры к ЧМ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности на объектах транспортной и гостиничной инфраструктуры в регионах России, принимающих матчи чемпионата мира—2018, сообщает «Интерфакс».
Поручение адресовано правительству, главам соответствующих субъектов РФ, ФСБ и оргкомитету «Россия 2018». Оно должно быть выполнено к 30 марта 2018 года.
Также к 30 марта должен быть определён единственный поставщик охранных услуг для обеспечения мероприятий по безопасности на объектах чемпионата мира.
Путин поручил обеспечить максимальное количество недорогих билетов на ЧМ-2018