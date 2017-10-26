Гилерме: «Локомотив» сделает всё, чтобы остаться на вершине до конца сезона

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице РФПЛ и поделился ожиданиями от гостевого матча 15-го тура с «Зенитом» (29 октября).
«Знаете, сколько я уже в „Локомотиве“? Много лет! И каждый сезон мы хотим бороться за победу, но не всегда получается. В каких-то сезонах были близки, в каких-то — не очень. Сейчас мы на вершине, и все понимают, что можно реально бороться за лидерство. Сделаем всё, чтобы остаться на том же месте и в конце сезона.
Может, в „Локомотив“ мало кто верил перед стартом сезона, поскольку мы не сделали таких мощных трансферов, как „Зенит“. За нашей подготовкой не следили так, как за подготовкой „Спартака“. Всё внимание было этим клубам, а мы тихо тренировались и особо не покупали новичков. Но это и не так плохо. У нас осталась команда с прошлого сезона – сыгранная и сплочённая. Мы все друг друга отлично знаем и понимаем с полуслова. Юрий Палыч нашёл правильные сочетания игроков, схему, грамотно проводит замены. Это даёт эффект.
У нас сильная группа атаки. Ману Фернандеш — в расцвете, у него суперпериод, а с ним выросли и братья – Алексей и Антон. Здорово получается у Фарфана впереди, у Эдера — тоже. Здесь мы точно прибавили. А в обороне и опорной зоне мы также крепки. Есть баланс. Если бы его не было, не было бы и первого места.
«Зенит» ассоциируется с мощной трансферной кампанией каждый год, поэтому их всегда считают фаворитами. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу. Дзюба и Кокорин — разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели. Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет «Зенит». Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной. Кто круче – Паредес или Фернандеш? Фернандеш! Никаких сомнений", — сказал Гилерме в интервью «Спорт-экспрессу».