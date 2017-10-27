Шюррле может зимой покинуть дортмундскую «Боруссию»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может в зимнее трансферное окно покинуть свой нынешний клуб, сообщает Kicker.
Футболист, которого в последнее время преследовали травмы, стремится к игровой практике, которой в стане дортмундцев у него нет. В услугах футболиста на правах аренды заинтересован «Кёльн», занимающий последнее место в турнирной таблице, однако Шюррле этот вариант не рассматривает. Кроме того, «Кёльн» не способен платить ему зарплату, которую Шюррле получает в «Боруссии» (€ 7 млн в год). С другой стороны, Шюррле всё ещё надеется убедить главного тренера «Боруссии» Петера Боша в своей востребованности.
В нынешнем сезоне Шюррле в матчах чемпионата Германии на поле не выходил.