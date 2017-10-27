Мерино: в дортмундской «Боруссии» не чувствовал доверия тренера

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Микель Мерино, защищающий ныне цвета «Ньюкасл Юнайтед», отметил, что не пользовался доверием экс-наставника немецкой команды Томаса Тухеля. Футболист подчеркнул, что в данный момент обладает теми же игровыми качествами, которые у него были в стане дортмундцев.
«В «Боруссии» я не чувствовал доверия тренера. Но я тот же самый игрок, которым был в предыдущем сезоне. Просто в «Ньюкасле» пользуюсь доверием тренера. Именно в этом и заключается большая разница», — приводит слова Мерино The Guardian.
По итогам 9 туров АПЛ Мерино принял участие во всех матчах, отметившись одним голом.