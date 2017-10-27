Глава федерации футбола Каталонии уверен, что «Барселона» останется в Примере

«Барселона» будет играть в чемпионате Испании вне зависимости от того, как сложится судьба Каталонии. Об этом сообщил президент федерации футбола Каталонии Андреу Субиес.
«У нас ничего не меняется. Мы продолжим оставаться членом федерации футбола Испании. Это футбол, а не политика. Мы обязаны защищать интересы многих частных клубов. Как минимум в этом сезоне каталонские команды будут участвовать в первенствах Испании. А затем компетентные органы смогут найти решение для всех вопросов или же адаптировать какой-нибудь закон к создавшейся обстановке, если в этом будет необходимость», — цитирует Субиеса Marca.
1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости этого автономного сообщества от Испании. За независимость проголосовали 90,18%.