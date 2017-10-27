Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Глава федерации футбола Каталонии уверен, что «Барселона» останется в Примере

27 октября 2017, пятница. 09:00 Футбол

«Барселона» будет играть в чемпионате Испании вне зависимости от того, как сложится судьба Каталонии. Об этом сообщил президент федерации футбола Каталонии Андреу Субиес.

«У нас ничего не меняется. Мы продолжим оставаться членом федерации футбола Испании. Это футбол, а не политика. Мы обязаны защищать интересы многих частных клубов. Как минимум в этом сезоне каталонские команды будут участвовать в первенствах Испании. А затем компетентные органы смогут найти решение для всех вопросов или же адаптировать какой-нибудь закон к создавшейся обстановке, если в этом будет необходимость», — цитирует Субиеса Marca.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости этого автономного сообщества от Испании. За независимость проголосовали 90,18%.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона
Новости. Футбол
27 октября 2017, пятница
09:09 Трезеге может стать спортивным директором «Ривер Плейта»
09:01 Президент клуба из Серии D уволил тренера и лично возглавил тренерский штаб
09:00 Глава федерации футбола Каталонии уверен, что «Барселона» останется в Примере
08:41 «Барселона» контактировала с Гризманном
08:21 Вратарь «Гремио» отразил удар по воротам в упор игрока эквадорской «Барселоны»
08:20 Румменигге: «РБ Лейпциг» полезен Бундеслиге
07:48 Дель Боске: в успехах «Валенсии» большая заслуга её главного тренера
07:42 Мерино: в дортмундской «Боруссии» не чувствовал доверия тренера
07:38 Решке: Артуро Видаль настолько нечувствителен к боли, что это нечто невероятное
07:08 «Бавария», «МЮ» и «Арсенал» нацелились на нападающего «Барселоны» Арнаиса
07:07 Зидан: Вальехо не может быть доволен, хотя и показал очень серьёзную игру
06:41 Шюррле может зимой покинуть дортмундскую «Боруссию»
06:24 Ярни: Зидан проделал в «Реале» отличную работу, но ещё может прогрессировать
06:16 Парехо отрицает, что летом хотел перейти в «Барселону»
06:13 Нападающий сборной Швеции Берг: верим, что сумеем пробиться на ЧМ-2018
06:02 Полузащитник «Локомотива» Игнатьев: «Зенит» можно и нужно обыгрывать
05:53 Давыдов: Манчини наблюдает за Панюковым. Очень способный футболист
05:26 Полузащитник «Крыльев Советов» Клёнкин: сыграем со «Спартаком», ничего страшного
04:14 Вальверде: «Атлетик» — команда-эталон для меня
03:38 Защитник «Боруссии» Д Геррейро забил гол пяткой с разворота на тренировке
03:10 «Ливерпуль» готов предложить «Роме» € 25 млн за Эмерсона Палмиери
02:24 «Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Лацио»
02:16 Зидан: меры безопасности на матче с «Жироной» будут такими же, как обычно
02:11 Азербайджанцы отказались платить сборной Аргентины € 2 млн за товарищеский матч
02:07 Асенсио: знали, что «Фуэнлабрада» устанет во втором тайме
02:00 Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
01:31 Петржела: уверен, Кокорина прорвёт в матче с «Локомотивом»
01:29 Хуммельс: сказал Рангнику, что у него неспортивное поведение
01:04 Хавбек «Спартака» Попов подарил 300 мячей детским школам Болгарии
00:55 Пейчинович: не стоит говорить, что матч с «Зенитом» — главный в первом круге
00:47 Вратарь «Ланса» сильно избил свою девушку
00:44 Посол Аргентины в России: ЧМ-2018 пройдёт гладко с точки зрения безопасности
00:24 «Реал» в Кубке Испании обыграл клуб третьего дивизиона благодаря двум пенальти
00:16 Болельщики «МЮ» недоумевают по поводу состояния мизинца защитника Бейи
00:13 В США первый функционер был приговорён к тюрьме по делу о коррупции в ФИФА
26 октября 2017, четверг
23:58 Бернат и Хамес вернулись к тренировкам в общей группе «Баварии»
23:53 Гилерме: «Локомотив» сделает всё, чтобы остаться на вершине до конца сезона
23:23 «Лас-Пальмас» разгромил «Депортиво» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании
23:15 Лунёв: может быть, работал бы водителем маршрутки. Прикольно!
22:50 Путин поручил к 15 января подготовить доклад о готовности объектов ЧМ-2018
22:45 LFP вынесла вердикт по наказанию Неймара за удаление в матче с «Марселем»
22:22 Самый дешёвый билет на матч «Спартак» — «Зенит» стоит 1,5 тыс. рублей
22:21 Соперник «Зенита» по Лиге Европы, «Реал Сосьедад», победил в матче Кубка Испании
22:21 На стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде завершилась прошивка газона
22:19 «Рома» рассчитывает провести первый матч на новом стадионе в августе 2020 года
Все новости RSS
Партнерский контент