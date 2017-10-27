Трезеге может стать спортивным директором «Ривер Плейта»

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге может стать новым спортивным директором «Ривер Плейта». Как сообщает L'Equipe, это может случиться в том случае, если Антонио Каселли будет избран президентом аргентинского клуба. Судьба этого поста будет решена 3 декабря нынешнего года.
При этом отмечается, что в структуру «Ривер Плейта» также может войти бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо.
Трезеге с 2012 по 2013 год выступал за «Ривер Плейт». Также он играл за «Монако», «Ювентус» и другие клубы.
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