«Арсенал» назвал сумму, за которую готов продать Алексиса

«Манчестер Сити», который заинтересован в приобретении нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в январе, должен будет заплатить за игрока £ 30 млн (около € 34 млн). Как сообщает The Sun, именно столько лондонцы собираются выручить за своего игрока, контракт которого с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.
Прошлым летом «канониры» отказались продавать Алексиса в стан «горожан», которые предлагали за форварда £ 60 млн.
Позже в СМИ появилась информация, что «Манчестер Сити» готов зимой предложить £ 20 млн (около € 22,5 млн) за 28-летнего игрока. Если «Арсенал» откажется продавать нападающего, то летом будет вынужден отпустить его бесплатно.
«Манчестер Сити» готов заплатить в январе за Алексиса £ 20 млн