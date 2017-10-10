«Манчестер Сити» готов заплатить в январе за Алексиса £ 20 млн

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес по-прежнему интересен «Манчестер Сити». Летом «горожане» пытались заполучить чилийца, предложив «канонирам» £ 60 млн (около € 67 млн), но сделка не состоялась. В январе манкунианцы вновь обсудят вопрос трансфера Алексиса, но сумма будет ниже.
Daily Mail пишет, что «Манчестер Сити» готов предложить £ 20 млн (около € 22,5 млн). Если «Арсенал» откажется продавать нападающего, чей контракт истекает по окончании сезона, то летом будет вынужден бесплатно отпустить игрока. При этом в январе Алексис сможет беспрепятственно вести переговоры с любым клубом и подписать предварительный контракт.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть Санчеса в команде уже зимой.
«Манчестер Сити» попытается приобрести Алексиса Санчеса в январе