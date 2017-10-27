«Барселона» не продаст Гомеша дешевле чем за € 30 млн

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может покинуть команду, в которой получает мало игровой практики. В текущем сезоне хавбек принял участие в четырёх матчах Ла Лиги, но лишь один раз выходил на поле в стартовом составе.
Sport.es сообщает, что «Барселона» не заинтересована в услугах 24-летнего футболиста, но хочет как минимум вернуть потраченные на него деньги. Летом 2016 года каталонцы заплатили за португальца € 35 млн.
В услугах 24-летнего полузащитника заинтересован «Ювентус», который хочет взять Гомеша в аренду с правом выкупа, но есть также неназываемый клуб английской Премьер-лиги, готовый сразу выкупить футболиста. Если стороны смогут договориться, то трансфер будет осуществлён уже в январе. Сумма сделки составит около 30 € млн.
«Ювентус» возобновил интерес к Андре Гомешу