Количество клубов в УПЛ в сезоне-2019/20 может возрасти с 12 до 16

Член исполкома Федерации футбола Украины Артём Франков рассказал, что в сезоне-2019/20 численность клубов в украинской Премьер-лиге и Первой лиге может измениться.
«В начале ноября должно пройти собрание членов Премьер-лиги, на котором будут рассматривать, среди всего прочего, предложенную Федерацией футбола Украины концепцию реформирования всего профессионального футбола в целом.
В данный момент существует следующее предложение. На следующий сезон (2018/19) в УПЛ остаётся 12 команд, а в Первой лиге – 18 команд. В сезоне-2019/20 по схеме, которая сейчас обсуждается, Премьер-лига будет расширена до 16 команд, а Первая лига сужена до тех же 16 команд», — цитирует Франкова Football.ua.
В прошлом сезоне в УПЛ была введена система с 12 клубами, играющими в два круга, после чего они делятся на две шестёрки и играют ещё два круга между собой.