На матче «Арсенал» — ЦСКА ожидается аншлаг

На матче 15-го тура российской Премьер-Лиги между тульским «Арсеналом» и ЦСКА ожидается аншлаг. Об этом рассказал пресс-атташе тульского клуба Евгений Овсянников.
«Гостевой сектор болельщиков ЦСКА полностью выкуплен, об этом «армейцы» ещё вчера сообщили. Сейчас в свободной продаже ещё остаются билеты, но мы уверены, что будет аншлаг. Билетов не так много и их быстро раскупают», — рассказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 27 октября. Начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Оланаре: ЦСКА нужно побеждать «Арсенал», надо догонять «Зенит» и «Локомотив»