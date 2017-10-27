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Божович: ЦСКА — это хороший раздражитель, надеемся зацепиться за очки

27 октября 2017, пятница. 19:30 Футбол

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 15-м туре РФПЛ.

«Арсенал» ни разу не набирал очков в противостоянии с ЦСКА? Любая серия когда-то заканчивается. Мы тоже можем в этом вопросе надеяться на статистику. Не думаю, что погода скажется на матче. Поле в очень хорошем состоянии, так что есть условия для нормальной игры.

Попробуем ли снова пользоваться медлительностью защитников, как в матче с «Зенитом»? С «Зенитом» и с ЦСКА — это две разные игры. Мы сегодня выступаем у себя дома, так что нормальные болельщики от нас ожидают, чтобы мы больше атаковали. Постараемся проводить больше атак. Зависит от того, что позволит противник.

Любое поражение — это плохо, и после любого проигрыша ты не чувствуешь себя хорошо. ЦСКА — это хороший раздражитель, и надеемся, что сегодня зацепимся за очки", — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который пройдёт в Туле. Начало — в 19:30 мск.

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА: стартовые составы команд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА Миодраг Божович
Новости. Футбол
27 октября 2017, пятница
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