Леонардо: «ПСЖ» должен быть важнее Неймара и других отдельных игроков

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, в настоящее время занимающий пост главного тренера «Антальяспора», оценил трансфер нападающего Неймара для парижан.
«Трансфер Неймара в „ПСЖ“ — это здорово. Значит, проект развивается. Ещё приятнее, что речь идёт о соотечественнике. Есть какая-то связь между Парижем и Бразилией. Неймар — харизматичный и дерзкий, и это нравится публике. Но эти качества нужно держать под контролем. Клуб должен быть на первом месте, только потом — отдельные игроки», — приводит слова Леонардо LeJDD.
Экс-наставник «Милана» и «Интера» Леонардо возглавил «Антальяспор»