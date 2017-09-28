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Экс-наставник «Милана» и «Интера» Леонардо возглавил «Антальяспор»

28 сентября 2017, четверг. 12:57 Футбол

Руководство «Антальяспора» объявило имя нового главного тренера. Им стал 48-летний Леонардо, который с 2013 года находился без работы, когда покинул пост спортивного директора «ПСЖ».

Бразильский специалист подписал с «Антальяспором» двухлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Последний раз тренерской деятельностью Леонардо занимался в 2011 году, когда работал с «Интером». С 2009 по 2010 год бразилец также тренировал «Милан».

После шести туров «Антальяспор» набрал 6 очков и занимает в турецкой Суперлиге 13-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Матерацци: Леонардо не разрешил сделать фото с пятью трофеями в «Интере»
Источник: Официальный сайт ФК "Антальяспор" Сообщить об ошибке
Теги
Антальяспор Интер ПСЖ ФК Милан Леонардо — тренер, функционер
Новости. Футбол
28 сентября 2017, четверг
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