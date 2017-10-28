«Шеффилд Юнайтед» вышел в лидеры Чемпионшипа впервые за 12 лет

Футболисты «Шеффилд Юнайтед» одержали победу над «Лидс Юнайтед» в гостях на старте 14-го тура Чемпионшипа. Билли Шарп вывел гостей вперёд уже на 2-й минуте, «Лидс» отыгрался стараниями Калвина Филлипса на 34-й минуте, а незадолго до финального свистка Дэвид Брукс забил решающий гол.
Этот успех позволил «Шеффилд Юнайтед» с 30 очками в активе выйти на первое место турнирной таблицы второй по силе английской лиги, чего не случалось с ноября 2005 года. Отметим, команда из Шеффилда одержала 9 побед в последних 11 матчах.