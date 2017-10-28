Эллардайс: британцы в АПЛ считаются тренерами второго сорта

Известный британский специалист Сэм Эллардайс обратил внимание на то, что АПЛ теряет свою идентичность и постепенно становится лигой для иностранцев, учитывая число футболистов и тренеров, ныне работающих в английском футболе.
«Полагаю, мы стали считаться тренерами второго сорта, причём в своей собственной стране. Настоящим позором является то, что высокообразованным и талантливым специалистам теперь некуда податься. Премьер-лига стала иностранной лигой, если вы обратите внимание на число владельцев клубов, менеджеров, тренеров и игроков», — отметил Эллардайс в интервью beIN Sports.