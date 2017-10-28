Бенитес: «Ньюкаслу» рано радоваться, подождём до января

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес отметил, что команде не нужно радоваться раньше времени. «Сороки» занимают седьмое место в АПЛ.
«У нас были некоторые игры, в которых, возможно, мы заслуживали большего. Это, может быть, даже к лучшему, но нам нужно подождать до января, чтобы увидеть потенциал команды.
К январю мы сыграем со всеми топ-клубами, и пищи для размышлений будет больше. Нам нужно немного подождать, пока мы не должны быть чересчур счастливыми, радоваться рано», — цитирует тренера Sportsmole.