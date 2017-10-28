Проничев: «Зенит» предлагал новый контракт, но я не видел развития

Бывший нападающий «Зенита» Максимилиан Проничев, который в октябре вернулся в «Герту», рассказал, почему решил вернуться в Германию, а также оценил этап карьеры, проведённый в клубе из Санкт-Петербурга. Напомним, что летом 2017 года у 19-летнего футболиста истёк контракт с «Зенитом».
«Подписал контракт с «Гертой» по схеме „1+1“. Причина? В первую очередь мне хотелось вернуться в Европу. Я провёл уже три игры (за вторую команду. — Прим. „Чемпионата“), в новом коллективе чувствую себя комфортно. Это мой второй дом. Многих ребят знаю, к тому же я родился в Германии и не испытываю никаких бытовых трудностей. Здесь мой дом, друзья, родители. Всё хорошо.
Скажу так: оставаться в России смысл был только в том случае, если бы заиграл в основном составе одного из топ-клубов. Я мог продолжать играть в ФНЛ, однако в таком случае вернуться в Германию было бы сложно. Возможно, перейдя в «Герту», я сделал шаг назад, но именно этот год для меня определяющий. Сейчас важно продемонстрировать свои лучшие качества, в следующем сезоне сделать два-три шага вперёд. Я играю в Германии для того, чтобы быть на виду в Европе, где, к сожалению, за «Зенитом-2» не следят. Уверен, я поступил правильно.
«Зенит» предлагал новый контракт, но во второй команде не видел своего дальнейшего развития. Были ли варианты с другими клубами Премьер-Лиги? Да, какие-то разговоры ходили. Однако я не мог долго ждать — нужно было как можно быстрее начать играть. Поэтому я здесь, в «Герте». Думаю, это лучше, нежели остался бы в России. Даже в РФПЛ.
Это время однозначно пошло на пользу. Многие полагают, останься я в Германии, возможно, уже играл бы в Бундеслиге, но я считаю, поступил верно, перейдя в «Зенит». В свой первый сезон в России я выступал в Юношеской Лиге чемпионов, где получил колоссальный опыт. К тому же тогда за молодёжный состав имели право выступать более старшие ребята — 1995, 1994 и даже 1993 годов рождения, рядом с которыми я прогрессировал. Это потом в регламенте произошли изменения и в молодёжном первенстве стали выступать только молодые игроки.
ФНЛ — серьёзный турнир, в котором приходилось играть против взрослых мужиков, что тоже принесло огромную пользу. Не забывайте, мне часто приходилось играть на других позициях — на фланге атаки, в середине поля, восьмого, десятого номера. Что не получилось? Не хотел говорить о негативе. Молодым везде, будь то Россия или Европа, нелегко пробиваться. Так что вспоминаю о «Зените» только с теплотой и благодарностью.
Я пришёл в «Зенит» в 16-летнем возрасте, тренировался рядом с Халком, Витселем, Гараем. Повторюсь, ни о чём не жалею. Моё время обязательно придёт! Мне важно играть именно сейчас. Если бы я подписал новый контракт с «Зенитом», мог бы потерять ещё два-три года. Я вернулся в немецкий футбол, где получу шанс прогрессировать более высокими темпами", — заявил Проничев в интервью «Спорт день за днём».