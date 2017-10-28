Исполнитель роли Григора Клигана в «Игре престолов»: Месси лучший футболист мира

Посетивший Москву спортсмен и актёр Хафтор Бьёрнссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», рассказал, кого считает лучшим игроком мира.
«Месси! Он отличный игрок, мне очень нравится. Роналду всё-таки не забил сборной Исландии на чемпионате Европы в 2016 году. Он, наверное, испугался», — заявил исландец, который также признался, что никогда не занимался футболом.
«Когда я был моложе, я играл в баскетбол. Но при этом я болею за нашу футбольную сборную и горжусь ей. Разумеется, буду за неё болеть. Я горжусь Исландией, горжусь нашими ребятами», — отметил Бьёрнссон, которого спросили, приедет ли на чемпионат мира в Россию следующим летом.
«Посмотрим, надо будет свериться со своим графиком. Я, как вы понимаете, очень занятой человек. Но мне, конечно, хотелось бы на него приехать», — цитирует Бьёрнссона RT.