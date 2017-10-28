До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Исполнитель роли Григора Клигана в «Игре престолов»: Месси лучший футболист мира

28 октября 2017, суббота. 15:34 Футбол

Посетивший Москву спортсмен и актёр Хафтор Бьёрнссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», рассказал, кого считает лучшим игроком мира.

«Месси! Он отличный игрок, мне очень нравится. Роналду всё-таки не забил сборной Исландии на чемпионате Европы в 2016 году. Он, наверное, испугался», — заявил исландец, который также признался, что никогда не занимался футболом.

«Когда я был моложе, я играл в баскетбол. Но при этом я болею за нашу футбольную сборную и горжусь ей. Разумеется, буду за неё болеть. Я горжусь Исландией, горжусь нашими ребятами», — отметил Бьёрнссон, которого спросили, приедет ли на чемпионат мира в Россию следующим летом.

«Посмотрим, надо будет свериться со своим графиком. Я, как вы понимаете, очень занятой человек. Но мне, конечно, хотелось бы на него приехать», — цитирует Бьёрнссона RT.

Актёр «Игры престолов»: Роналду, если ты забьёшь Исландии, раздавлю твою голову
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Исландии — Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Лионель Месси
Новости. Чемпионат мира 2018
28 октября 2017, суббота
15:34 Исполнитель роли Григора Клигана в «Игре престолов»: Месси лучший футболист мира
14:47 Моуринью: мне хотелось бы приобрести опыт участия на ЧМ или Евро
14:19 Манчини: хотел бы возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70 лет
11:54 Экс главный тренер «Челси» может возглавить сборную Азербайджана
27 октября 2017, пятница
16:50 На «Екатеринбург Арене» завершено благоустройство территории
16:40 Чемпион мира 2018 года получит $ 38 млн призовых
16:34 Во время чемпионата мира—2018 может пройти ЧМ среди болельщиков
13:42 На чемпионате мира — 2018 призовые для команд-участниц увеличены до $ 400 млн
10:07 Испания во время ЧМ-2018 будет базироваться в Краснодаре
06:13 Нападающий сборной Швеции Берг: верим, что сумеем пробиться на ЧМ-2018
02:11 Азербайджанцы отказались платить сборной Аргентины € 2 млн за товарищеский матч
02:00 Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
00:44 Посол Аргентины в России: ЧМ-2018 пройдёт гладко с точки зрения безопасности
00:13 В США первый функционер был приговорён к тюрьме по делу о коррупции в ФИФА
26 октября 2017, четверг
22:50 Путин поручил к 15 января подготовить доклад о готовности объектов ЧМ-2018
22:21 На стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде завершилась прошивка газона
19:26 Путин поручил принять допмеры для обеспечения безопасности инфраструктуры к ЧМ
19:00 Кокорин: Промес — лидер сборной Нидерландов? В этом и беда!
17:25 Представлен новый дизайн паспорта болельщика для ЧМ-2018
15:34 Подмосковье более чем на 120 млн рублей увеличит расходы на подготовку к ЧМ-2018
14:24 Сборная Испании предложила болельщикам тест на знание имён игроков на русском
13:26 Президент «ПСЖ»: ответил на все вопросы прокуратуры, мне нечего скрывать
11:46 Аргентина потребовала более $ 1 млн за товарищеский матч с Украиной
11:27 Мутко: ужесточим меры, чтобы на ЧМ-2018 не спекулировали билетами
11:18 Мутко: разведём по времени матчи России в Петербурге и Аргентины в Краснодаре
11:11 РФС подал заявку на проведение матча открытия ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге
10:00 Зидан назвал главных претендентов на победу на чемпионате мира
25 октября 2017, среда
20:04 Ярмоленко: не нужно валить всё на плечи Шевченко, мы вместе проиграли этот отбор
17:25 Первый матч на новом стадионе в Калининграде «Балтика» проведёт с «Ротором»
15:40 Рауш: игроки сборной России должны стать настоящими львами на ЧМ-2018
15:08 Защитник сборной России Рауш: сыграть на ЧМ-2018 – самая важная цель моей жизни
13:27 Прокуратура Швейцарии допросила президента «ПСЖ» по «делу о коррупции»
11:33 Буффон: выход на ЧМ-2018 – это важная цель для меня и всего итальянского футбола
09:42 Билеты на матч сборных России и Аргентины стоят от 750 до 15 тыс. рублей
24 октября 2017, вторник
22:39 Мутко: цены на билеты на матч Россия — Аргентина должны быть разумными
22:11 Роналду: Россия всегда приносила мне удачу
20:34 РФС подтвердил, что матч Россия — Испания состоится в Санкт-Петербурге
20:02 Бутенко признал ошибку при оценке работы Карасёва в матче ЧМ-2018
19:16 Фернандо — о сборной Бразилии: всё может быть
18:57 Ригони: матч Россия — Аргентина будет похож на тренировки «Зенита» в Петербурге
18:08 В сборной Бразилии подтвердили намерение базироваться в Сочи во время ЧМ-2018
15:46 Игроки и тренеры «Мордовии» посетили в Саранске стадион к ЧМ-2018
13:01 Расходы на подготовку к чемпионату-2018 увеличены почти на 35 млрд рублей
11:45 Оргкомитет «Россия 2018» и Match Hospitality расторгли контракт
11:20 Симэн считает, что в воротах сборной Англии на ЧМ-2018 должен играть Харт
Все новости RSS
Партнерский контент