Капитан «Зенита» Кришито: знаем, что мы сильная команда

Капитан «Зенита» Доменико Кришито рассказал о работе под руководством своего соотечественника Роберто Манчини.
«Манчини сразу попытался привить дух победителя, объяснил, что важно хорошо начать чемпионат, и с этим мы справились. Пришло много новых игроков, которым непросто адаптироваться к новому чемпионату. Задача у нас одна – побеждать в каждом матче. Вот в воскресенье у нас будет очередная возможность. Важнейшая игра дома (с „Локомотивом“. — Прим. „Чемпионата“).
Мистер сразу же назначил меня капитаном, это дополнительная ответственность, но я к ней готов», — цитирует 30-летнего итальянского защитника «Фонтанка».
Кришито также рассказал, как воспринимает разговоры о том, что нынешний «Зенит» точно должен выиграть чемпионат и что он может выиграть Лигу Европы.
«Да, это действительно говорят другие люди, а мы, футболисты, должны доказывать это на поле. Мы знаем, что мы сильная команда», — заявил Кришито.