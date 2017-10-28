Клопп: «Ливерпуль» не хотел давать сопернику ни малейшего шанса на контратаку

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Хаддерсфилд Таун» (3:0) в матче 10-го тура АПЛ.
«В первом тайме игра была немного жёсткой, мы понимали, что так и будет. Мы не хотели давать сопернику ни малейшего шанса на контратаку. В перерыве мы немного скорректировали план, чтобы создать больше моментов. Во втором тайме „Ливерпуль“ сыграл более остро, и теперь этот день можно назвать хорошим! Я действительно очень рад за своих ребят», — приводит слова Клоппа издание BBC Sport.
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