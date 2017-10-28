Фернандиньо: возможно, нынешний состав – сильнейший в истории «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал выездную победу в матче 10-го тура чемпионата Англии над «Вест Бромвич Альбион» (3:2).
«Сейчас хорошее время для нас, мы забиваем много голов и выигрываем — надеюсь, это поможет нам в конце сезона. Я всегда рад забить гол, особенно против команды с такой сильной обороной, но больше радует победа. Доволен сегодняшним матчем.
Болельщики с удовольствием смотрят наши матчи и поддерживают команду, это мотивирует нас. Возможно, нынешний состав – сильнейший в истории клуба… Время покажет», — цитирует игрока сайт клуба.
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