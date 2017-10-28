Сборная России встретится с Мексикой в полуфинале на ЧМ по футболу 7х7

Любительская сборная России сыграет с Мексикой в полуфинале чемпионата мира по футболу 7х7 в Гватемале.
Подопечные Дмитрия Смирнова заняли первое место в группе с Эквадором и Перу, обыграв также в стыковом туре США, а затем в четвертьфинале одержали волевую викторию над Коста-Рикой (2:1).
Мексика также идёт на турнире без осечек, выиграв на групповой стадии у Индии, Марокко и Франции, а в четвертьфинале выбив из борьбы сборную Перу.
Матч в городе Реталулеу начнётся в 29 октября в 6:00 по московскому времени и будет показан в прямом эфире. Трансляция доступна по ссылке: http://russia.lfl.ru/russia/tv
Сборная России разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу 7х7