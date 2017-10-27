Сборная России разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу 7х7

Любительская сборная России одержала третью победу в трёх матчах на проходящем в Гватемале чемпионате мира по футболу 7х7 и вышла в четвертьфинал турнира с первого места в группе D.
В стыковом туре с командами группы В, где также было представлено три команды, россияне не оставили никаких шансов национальной команде США, не лишившейся на момент начала игры возможности попасть в плей-офф.
Россию для гарантированного первого места в группе устраивала только победа, и уже к исходу седьмой минуты наша сборная вела со счётом 3:0.
В итоге подопечные Дмитрия Смирнова забили по шесть безответных мячей в каждом из таймов, одержав свою самую крупную победу на чемпионате мира. Сергей Кутузов и Ильнар Жамалетдинов оформили по хет-трику, а с пенальти отличился голкипер и капитан сборной России Руслан Сафаров, проводивший первый матч на мундиале.
Теперь в четвертьфинале сборная России сыграет со второй командой группы А — сборной Франции, а в случае победы выйдет на победителя противостояния Аргентина — Уругвай. За сборную Уругвая на этом чемпионате мира выступает известный в прошлом профессиональный футболист Альваро Рекоба.
Чемпионат мира по футболу 7х7. Групповой этап. 3 тур
Россия — США — 12:0 (6:0)
Голы: Харламов (1:0), Кутузов (2:0), Свиридов (3:0), Горячев (4:0), Иванов (5:0), Кутузов (6:0), Кутузов (7:0), Жамалетдинов (8:0), Сафаров (9:0 — с пенальти), Жамалетдинов (10:0), Жамалетдинов (11:0), Горячев (12:0).
Бразилия — Перу — 6:1
Аргентина — Эквадор — 4:2
Положение в группе D: 1. Россия — 9 очков, 2. Перу — 4 очка, 3. Эквадор — 0 очков.
В четвертьфиналах встретятся: Аргентина — Уругвай, Мексика — Перу, Гватемала — Бразилия, Россия — Франция.