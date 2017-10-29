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Агент Неймара: отделение превратит Каталонию в Люксембург и убьёт «Барселону»

29 октября 2017, воскресенье. 09:17 Футбол

Вагнер Рибейро, агент форварда «ПСЖ» Неймара, выступавшего ранее за «Барселону», выступил против отделения Каталонии от Испании.

«Отделение превратит Каталонию в Люксембург, а футбольный клуб «Барселона» умрёт», — написал агент в своём «твиттере».

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который был признан незаконным Конституционным судом Испании.

На прошлой неделе президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что клуб находится на стороне каталонских властей, однако этот факт не означает того, что сине-гранатовые разделяют все точки зрения местного правительства, включая решение об одностороннем провозглашении независимости региона.

«Барселона» не намерена высказываться на тему о независимости Каталонии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол ФК Барселона ФК ПСЖ Неймар
Новости. Футбол
29 октября 2017, воскресенье
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