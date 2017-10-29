«Севилья» — «Леганес» — 2:1. Видеообзор победы андалусийцев перед «Спартаком»

«Севилья» сумела реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в матче с «Валенсией» (0:4) и в домашнем матче 10-го тура Примеры одержала победу над «Леганесом». Результат игры — 2:1.
Виссам Бен-Йеддер вывел хозяев вперёд на 20-й минуте после передачи Пабло Сарабии, на старте второго тайма «Леганес» сравнял счёт благодаря точному 11-метровому удару в исполнении Александера Шимановски. На 54-й минуте Сарабия записал в свой актив гол, который оказался в этой встрече победным.
Таким образом, «Севилья» прервала двухматчевую серию поражений в чемпионате Испании и теперь приступает к подготовке к матчу со «Спартаком» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Эта игра состоится 1 ноября и начнётся в 21:45 мск.
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