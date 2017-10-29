«Динамо» — «Тосно»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 15-го тура РФПЛ «Динамо» — «Тосно». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Луценко.
«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Галиулин, Мирзов, Казаев, Карницкий, Заболотный, Марков.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РФПЛ «Динамо» — «Тосно». Встреча состоится в Химках на стадионе «Арена Химки». Главный судья — Алексей Сухой.