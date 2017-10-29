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Гаджиев: Белоруков помогает остальным игрокам «Амкара» совершать меньше ляпов

29 октября 2017, воскресенье. 14:37 Футбол

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выступил на пресс-конференции после домашнего матча 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).

«Извините, что в пальто – простужен. Как говорят: если лечиться от гриппа – пройдёт через семь дней. А если не лечиться – через неделю. Начало первого тайма мы провели лучше соперника. И вторую половину второго тайма. А конец первого тайма и начало второго проиграли сопернику. Забитые голы повлияли на состояние, я думаю. Цикл был непростой у нас. Но концовка показала, что физическое состояние у нас нормальное. Меня беспокоило перед игрой, что у нас группа игроков не в обойме. Комолов и Баланович заметную роль играют в нашей команде, про Петю вы знаете. У нас иногда девять человек не тренировались из-за травм. Шаваев в этот раз сыграл неплохо. До этого он не очень хорошо выходил, а тут – удовлетворительно. Не в своей позиции играл Мельников, мне кажется, у него есть немало качеств, чтобы играть. Сейчас самое время его ставить», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».

Наставника «Амкара» спросили, за счёт чего пермская команда пропускает почти меньше всех в чемпионате. Отвечая на вопрос Гаджиев выделил Дмитрия Белорукова.

«Первое – организация. Дисциплина. Если взять атаку, там за счёт этого не сыграешь. Это нужно, но там нужно импровизация, нестандартные решения. Например, Бодул может разукрашивать игру в атаке. А в обороне – другие требования, и мы стали играть более строго и дисциплинированно. У игроков есть определённые функции, и они их неукоснительно выполняют. Второе – надо отдать должное лидерским качествам Димы Белорукова. Это очень важно! Когда он уходил, мы сожалели, что ушёл игрок, который был олицетворением «Амкара». Он – лидер, он помогает остальным игрокам совершать меньше ляпов», — цитирует Гаджиева официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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Амкар ФК Урал Гаджи Умаров Дмитрий Белоруков
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