«Рома» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Федерико Фасио.
Римский клуб договорился с Фасио о новом трёхлетнем соглашении.Таким образом, теперь контракт аргентинец рассчитан до 30 июня 2020 года.
«Это было лёгкое решение для меня из-за моих одноклубников, персонала, клуба и города. Я очень счастлив и рад, что продолжу своё приключение здесь", — заявил 30-летний Фасио.
В прошлом сезоне Фасио выступал за «Рому» на правах аренды, а летом «волки» выкупили его трансфер у «Тоттенхэм Хотспур».
В составе римской команды защитник провёл 59 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.
Фасио продлил контракт с «Ромой»
Фото: http://www.asroma.com