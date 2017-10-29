Полузащитник «Урала» Евсеев: очень хочется повторить путь «Лестера»

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев рассказал, что в команде не обсуждают высокое место в таблице российской Премьер-Лиги, а также поведал о желании повторить путь английского клуба «Лестер Сити». Напомним, что екатеринбургская команда после 15 матчей занимает четвёртое мест в РФПЛ.
«В раздевалке мы вообще не разговариваем про положение в турнирной таблице. Готовимся к каждому сопернику серьёзно, работаем с полной самоотдачей. Таблицу абсолютно не обсуждаем.
Если честно, я не понимаю, как можно начинать сезон с целью не вылететь. Раньери вот тоже говорил, что главная цель «Лестера» — не вылететь из английской Премьер-лиги. А потом, как известно, они стали чемпионами. Не знаю, насколько мы готовы повторить путь «Лестера», но очень бы этого хотелось», — заявил Евсеев в интервью «Областной газете».