Парфёнов: «Тосно» ожидал то, что показало «Динамо»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал гостевую победу над «Динамо» (1:0) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги.
«Ребят и болельщиков с победой. Искромётные матчи получаются с «Динамо»: за последние полтора года сложилась маленькая история. Мы ожидали то, что показал соперник. Много ошибок было в переходных фазах, но на хорошей контратаке забили гол и могли забить ещё.
Радуемся победе и двигаемся дальше. Для нас это важные три очка», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
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