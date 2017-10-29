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Гол экс-защитника «Ростова» Баштуша помог «Лацио» разгромить «Беневенто»

29 октября 2017, воскресенье. 16:20 Футбол

«Лацио» разгромил «Беневенто» в матче 11-го тура Серии А. Встреча прошла в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Один из голов в составе римлян забил бывший защитник «Ростова» Баштуш, также отличались Чиро Иммобиле, Адам Марушич, Марко Пароло и Нани. У хозяев единственный мяч записал на свой счёт Ашраф Лазаар.

«Лацио» набрал 28 очков и вышел на третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Беневенто» (0) потерпел 11-е подряд поражение и располагается на последней позиции.

Италия - Серия А. 11-й тур
29 октября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Беневенто
Беневенто
1 : 5
Лацио
Рим
0:1 – Баштуш – 4, 0:2 – Иммобиле – 13, 0:3 – Марушич – 24, 1:3 – Лазаар – 55, 1:4 – Пароло – 76, 1:5 – Нани – 86
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лацио ФК Беневенто ФК Ростов Бартоломеу Баштуш
Новости. Футбол
29 октября 2017, воскресенье
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