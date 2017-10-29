Гол экс-защитника «Ростова» Баштуша помог «Лацио» разгромить «Беневенто»

«Лацио» разгромил «Беневенто» в матче 11-го тура Серии А. Встреча прошла в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
Один из голов в составе римлян забил бывший защитник «Ростова» Баштуш, также отличались Чиро Иммобиле, Адам Марушич, Марко Пароло и Нани. У хозяев единственный мяч записал на свой счёт Ашраф Лазаар.
«Лацио» набрал 28 очков и вышел на третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Беневенто» (0) потерпел 11-е подряд поражение и располагается на последней позиции.