Мирзов — о пенальти в пользу «Динамо»: «Тосно» такие пенальти не дают

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 15-го тура РФПЛ. В середине второго тайма голкипер команды из Ленинградской области Давид Юрченко намертво взял мяч после удара Александра Ташаева с 11-метровой отметки.
«Сегодня все молодцы, все бились и старались. Мы знали, какая будет игра. Все игроки выложились на сто процентов.
Пенальти очень спорный. В каждой игре по два-три таких момента бывает. Судья поставил — значит было. Но нам такие пенальти, к сожалению, не дают.
В некоторых моментах нам повезло, но мы тоже могли забивать и решать все вопросы о победителе. Но у нас недавно была кубковая игра, в которой почти все сыграли по 120 минут. Сегодня многие недовосстановились", — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.