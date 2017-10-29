Манчини: Дзюбе надо работать над реализацией, а то ранее забивал только Кокорин

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после домашнего поражения от «Локомотива» (0:3) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги прокомментировал игру голкипера команды Андрея Лунёва, а также нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина.
«У нас не очень удачный период. Мы мало забиваем. Перестал забивать Кокорин. Однако катастрофы нет. Всё решаемо. Надо работать.
Лунёв допустил сегодня ошибки? Андрей – очень хороший вратарь. Ошибки случаются со всеми. Если бы существовали идеальные голкиперы, то все матчи завершались бы со счётом 0:0.
Что касается Дзюбы, то надо работать над реализацией моментов. А то у нас до этого только Кокорин забивал», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Лунёв – о поражении от «Локомотива»: пусть тренер «Зенита» всё говорит