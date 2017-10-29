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Тимощук: «Зениту» нельзя сдаваться. Теперь мы понимаем, как тяжело в РФПЛ

29 октября 2017, воскресенье. 19:55 Футбол

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 15-го тура РФПЛ.

«У нас впереди плотный график. Нельзя сдаваться и расстраиваться. Мы были на этой вершине, говорили, что мы чемпионы. А теперь видим, что за последние четыре матча ситуация кардинально изменилась. Теперь понимаем, насколько тяжело играть в чемпионате. На днях и ЦСКА, и «Спартак» потеряли очки в матчах с теми соперниками, которых они должны побеждать.

Не хотелось бы думать так, что если не забивает Кокорин, то никто не забивает. Наша команда обладает высококлассными футболистами. Мы все вместе выигрываем и радуемся победам, и то же самое касается поражений. Будем работать ещё больше. Сейчас каждый должен проанализировать свои ошибки и найти выход из этой ситуации.

Что касается того, кричал ли сейчас в раздевалке Манчини, то у нас часто бывают разговоры по душам с футболистами. Думаю, этот раз не исключение.

Спад «Зенита» произошёл после смерти Сарсании? Не хотелось бы искать причину в этом. Для нас всех это было большое горе — мы потеряли члена нашей семьи. Он был помощником и другом, поэтому нам нужно побеждать и доказывать, что все его дела были правильными. Будем делать всё возможное, чтобы исправить ситуацию», — передаёт слова Тимощука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Лунёв – о поражении от «Локомотива»: пусть тренер «Зенита» всё говорит
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Локомотив ФК Спартак Александр Кокорин Анатолий Тимощук Константин Сарсания Роберто Манчини
Новости. Футбол
29 октября 2017, воскресенье
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