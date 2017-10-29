Тимощук: «Зениту» нельзя сдаваться. Теперь мы понимаем, как тяжело в РФПЛ

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 15-го тура РФПЛ.
«У нас впереди плотный график. Нельзя сдаваться и расстраиваться. Мы были на этой вершине, говорили, что мы чемпионы. А теперь видим, что за последние четыре матча ситуация кардинально изменилась. Теперь понимаем, насколько тяжело играть в чемпионате. На днях и ЦСКА, и «Спартак» потеряли очки в матчах с теми соперниками, которых они должны побеждать.
Не хотелось бы думать так, что если не забивает Кокорин, то никто не забивает. Наша команда обладает высококлассными футболистами. Мы все вместе выигрываем и радуемся победам, и то же самое касается поражений. Будем работать ещё больше. Сейчас каждый должен проанализировать свои ошибки и найти выход из этой ситуации.
Что касается того, кричал ли сейчас в раздевалке Манчини, то у нас часто бывают разговоры по душам с футболистами. Думаю, этот раз не исключение.
Спад «Зенита» произошёл после смерти Сарсании? Не хотелось бы искать причину в этом. Для нас всех это было большое горе — мы потеряли члена нашей семьи. Он был помощником и другом, поэтому нам нужно побеждать и доказывать, что все его дела были правильными. Будем делать всё возможное, чтобы исправить ситуацию», — передаёт слова Тимощука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.