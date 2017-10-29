Шалимов: болельщики «Краснодара» поддерживают нас, а не находятся в помойке

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал домашнюю победу над «СКА-Хабаровск» (4:1) в матче 15-го тура РФПЛ, а также отметил, что группа болельщиков команды не переставала поддерживать клуб в трудные для него времена.
«Положение, в котором мы оказались перед этим матчем, было непростым — ни одного гола в четырёх матчах подряд. Я доволен, что нам удалось забить. Есть ощущение, что дальше всё будет нормально. Мы закончили первый круг в одном очке от зоны Лиги чемпионов. Стартовали неплохо.
Игра показала, что у нас серьёзного кризиса не было. Ведь в других матчах «Локомотив» и «Арсенал» показали, что это за команды. У нас так наложилось по графику — соперники оказались сильнее нас. Пропускали со стандартов и рикошетов, к тому же первый гол очень много значит. Сегодня мы первый забили. Немножко нервозный период был, когда пропустили гол. Потом атака почувствовала уверенность, и в итоге все довольны.
Мамаев появился на поле, так как был в хорошем состоянии, в том числе психологическом. Сыграл нормально. Но, учитывая, что давно не играл, тренировки и игры — разные вещи. Будем надеяться, что наберёт. Ну и Шарль вернулся — это игрок основного состава.
Мы ни в какой позиции не планировали находиться — работаем от игры к игре. Играем в свой футбол, и отходить от него не собираемся. Есть команды, по уровню игроков повыше нас — вот там, может, и надо что-то менять. Хотя вряд ли. Чтобы обыграть «Зенит» в Питере, надо владеть мячом 30 на 70 процентов и уходить в контратаки. У нас, думаю, если даже за хотим, так не получится. С остальными командами мы должны играть так, как сегодня. Сейчас мы в нормальном положении.
Что скажу после всех отправлений в отставку? Не знаю, кто там что требовал. Те 18 тысяч человек на трибунах как сидели, так и сидят. Я видел заголовки в прессе после того, как мы разгромили «Анжи» — это говорит о том, что болельщики «Краснодара» не находятся в этой помойке. Они находятся на стадионе и поддерживают нас в тяжёлые моменты. А кто сидит и ждёт, когда мы проиграем, чтобы вылить свой негатив — пусть занимается этим дальше», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.