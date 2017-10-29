Поддубский: СКА провалил первый тайм в Краснодаре. Не знаю, с чем это связано

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал поражение в выездном матче 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:4).
«Провалили мы первый тайм. Не знаю, с чем это связано. Много допустили ошибок. Во второй половине встречи выравняли положение, но один пенальти всё решил.
Что не получилось? Знали, что «Краснодар» хорошо вскрывает фланги – второй, третий и четвёртый голы были забиты после фланговых передач. Предотвратить это и не получилось», — передаёт слова Поддубского корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
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