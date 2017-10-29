Геркус — о разгроме «Зенита»: Денисов сказал, что это пипец и Фарфан – космос

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своём общении с полузащитником Игорем Денисовым после победы красно-зелёных над «Зенитом» со счётом 3:0 в гостевом матче 15-го тура РФПЛ. Для Денисова эта встреча была особенной, потому что раньше он долгое время выступал в составе «Зенита».
«Беседовал с Игорем после финального свистка. Что он сказал? Как бы сказать интеллигентно… Денисов отметил, что у нас замечательная команда и он очень доволен тем, как идут дела. А если не интеллигентно… Что это просто пипец и Фарфан – космос. Перуанец и правда фантастический игрок, доказавший всё скептикам, которые в нём сомневались. Это футболист топ-уровня», — сказал Геркус.
В матче с «Зенитом» Фарфан забил два гола и сделал голевую передачу.
Геркус также прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, который заявил, что матч с «Локомотивом» получился абсурдным.
«Согласен с тем, что „Зенит“ атаковал, а мы забивали. И это не абсурдно – это футбол», — отметил президент «Локомотива».