Манчини: матч «Зенит» — «Локомотив» получился довольно абсурдным

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги.
«Таков футбол. Матч получился довольно абсурдным. В первом тайме мы доминировали и имели огромное количество возможностей, но не смогли их реализовать. Во втором тайме открылись, и соперник использовал все свои возможности. Это футбол, такое бывает. Мы свои контратаки не реализовали, а они реализовали все три, которые были", — заявил Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
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