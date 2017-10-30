Иско: «Реал» нельзя уже списывать со счетов после нашего поражения от «Жироны»

Полузащитник «Реала» Иско прокомментировал гостевое поражение от «Жироны» (1:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании. В этой встрече хавбек забил гол.
«Получился очень необычный матч, который мы проиграли несмотря на то, что вели в счёте 1:0. В начале второго тайма мы в какой-то момент выключились из игры, а соперник в этот момент перевернул ход матча. Мы до самого конца пытались исправить ситуацию, но не получилось. В итоге потеряли очки, которые потерять не рассчитывали.
Может быть, мы немного не хватило настроя в начале второго тайма. «Жирона» легко вернулась в игре, воспользовавшись этим. Тем не менее, «Реал» нельзя уже списывать со счетов. Впереди ещё очень много матчей в чемпионате Испании», — цитирует Иско Football Espana.
После 10 туров «Реал» с 20 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на четыре балла от «Валенсии» и на восемь от «Барселоны».