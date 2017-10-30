Де Лаурентис – о VAR: что ещё они учинят, чтобы остановить «Наполи»?

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал домашнюю победу над «Сассуоло» (3:1) в матче 11-го тура Серии А, а также заявил, что «они» ввели с этого сезона в Италии систему видеопомощника арбитра (VAR) для того, чтобы остановить неаполитанский клуб.
«Как же вы банальны, постоянно спрашивая о наших шансах на скудетто. На мой взгляд, нужно ещё и получать удовольствие от игры, о которой другие могут только завидовать. Когда говорят, что «Наполи» сейчас играет в лучший футбол в Европе – это самый большой для нас подарок. А что касается скудетто, то небольшой промах, случай или травма могут лишить шансов на чемпионство.
Сегодня мы сдали большой тест, а также защитили своё лидерство во благо Неаполя и его жителей. Это ценится больше, чем само скудетто. Мы выиграем чемпионат Италии рано или поздно, но после этого нужно будет перевернуть страницу и стать такой структурой, которая будет раздражать Север. Теперь они ввели VAR. Кто знает, какие ещё препятствия они учинят, чтобы попробовать остановиться нас?
Что касается возможно перехода в «Наполи» полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезы, то «фиалки» его мне не продадут. Их президент не будет подписывать себе смертный приговор от собственных фанатов», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.
«Наполи» с 31 очками лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая на три балла ближайших преследователей «Лацио» и «Ювентус».