«Марсель» выиграл у «Лилля» и вышел на четвёртое место в Лиге 1

«Марсель» выиграл у «Лилля» в матче 11-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Вильнёв-д'Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Лилль» не смог победить в девятом матче чемпионата Франции подряд.
В дебюте игры отличился Морган Сансон, голевую передачу отдал Флорьян Товен.
«Марсель», который набрал 21 очко в 11 матчах, занимает четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лилль», имеющий в активе 6 очков в 10 встречах, находится на 19-й строчке.