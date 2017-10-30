Наставник «Жироны»: сказал своим футболистам, что можем победить «Реал»

Главный тренер «Жироны» Пабло Мачин прокомментировал результат домашнего матча 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Хозяева поля сумели добиться победы над грозным соперником со счётом 2:1.
«Победа над «Реалом» останется в нашей памяти. Мне сказали, что новички Примеры уже 30 лет как не побеждали «Реал». И я считаю, что наша победа была заслуженной. В перерыве я сказал своим футболистам, что мы можем победить «Реал», если продолжим играть так же. Наша команда одержала победу над победителем Лиги чемпионов. Но в этом матче мы не были лучше, чем несколько дней тому назад», — приводит слов Мачина Marca.
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